В Китае будут штрафовать за выгул собак не на поводке

ПЕКИН, 1 мая. /ТАСС/. Владельцы собак в Китае с 1 мая обязаны выгуливать животных только на поводке и прикреплять к ошейнику специальную опознавательную бирку, в противном случае к ним будут применены административные наказания. Об этом говорится в поправках к "Закону о предотвращении распространения эпизоотии", которые вступили в силу в субботу.

"При нахождении с собакой в общественных местах владелец должен, в соответствии с правилами, держать на поводке животное, имеющее опознавательную бирку, - уточняется в обновленном нормативно-правовом акте. - Цель данной меры - предотвратить ранения, которые могут получить люди в результате нападения собак, а также не допустить распространения эпидемий".

За несоблюдение установленных правил, в том числе касающихся регистрации животного и его гигиены, полагается штраф в размере до 1 тыс. юаней (около $155 по текущему курсу). При повторных нарушениях сумма может увеличиться до 5 тыс. юаней (примерно $770). В особо серьезных случаях питомец может быть конфискован и усыплен с оплатой процедур за счет хозяина.

Согласно официальной статистике, в городах Китая проживает порядка 60 млн владельцев домашних животных, из них более половины - собаководы.