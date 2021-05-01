Прокуратура проверяет информацию о сносе памятников чернобыльцам под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверяет информацию о сносе памятных знаков, посвященных жертвам Чернобыльской трагедии и участникам военных конфликтов, а также ветеранам пограничных войск, сообщили в Ростовской областной прокуратуре. Монументы расположены в Шолоховском районе.

"Прокуратурой Ростовской области по информации ряда СМИ о сносе памятных знаков, расположенных в станице Вешенской и посвященных жертвам Чернобыльской трагедии и участникам военных конфликтов, а также ветеранам пограничных войск, организована проверка соблюдения федерального законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ опубликовали фотографии, на которых, по данным журналистов, запечатлен демонтированный мемориал жертвам Чернобыльской катастрофы в Шолоховском районе Ростовской области. В эфире телеканала "Россия-24" глава администрации Шолоховского района Олег Дельнов рассказал о том, что власти приступили к переносу памятного знака и установке его в станице Базковская Шолоховского района, подрядная организация совместно с архитекторами разрабатывают новые монументы. На работы выделено более 50 млн рублей. "Мы ожидаем, что скульптуры у нас появятся в августе-сентябре", - заключил чиновник.