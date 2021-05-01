В Мордовии дочери красноармейца вернули удостоверение к ордену отца спустя 77 лет

САРАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Дочь героически погибшего красноармейца Ибрагима Богданова спустя 77 лет получила удостоверение к ордену своего отца. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба Центрального военного округа.

"За проявленное мужество, отвагу и умелое использование огня станкового пулемета, за стойкость в бою при отражении контратак противника Богданов посмертно был представлен к ордену "Отечественная война I степени". Но награда так и осталась неврученной. Историческая справедливость была восстановлена спустя 77 лет военным комиссариатом республики. Удостоверение было передано дочери Бахтияровой Манире Ибрагимовне", - говорится в сообщении.

Церемония торжественной передачи прошла в военном комиссариате Республики Мордовия во время личного приема граждан командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным в режиме видеосвязи.

Ибрагим Богданов был убит в бою 13 сентября 1944 года на 1-м Украинском фронте. Военный комиссар Мордовии заявил, что именем славного воина, погибшего за Родину, назовут отряд юнармейцев Ельниковского района республики, откуда родом герой.

Согласно данным в наградном листе Ибрагима Богданова, в боях на высоте 662, находясь в обороне, он "подпускал атакующих на близкое расстояние и в упор их расстреливал". После отражения этой атаки он перевел огонь по наступающему противнику на левом фланге. Вскоре боец получил ранение. Перед фронтом обстрела станкового пулемета лежало до 35 гитлеровских солдат и офицеров.

"Будучи раненым, увидев группу немцев, обходящих его огневую точку, товарищ Богданов забросал их гранатами. В этой неравной схватке, проявляя мужество и героизм, тов. Богданов, рискуя собственной жизнью, набросился на врага и в рукопашной схватке был убит. Тов. Богданов с честью отдал свою жизнь за победу над врагом", - говорится в наградном листе.