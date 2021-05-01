Аксенов сообщил, что Ялта перешла на новый график подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Курортная Ялта с субботы перешла на новый 18-часовой график подачи воды населению. С 1 июля водоснабжение станет круглосуточным, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"За основу при рассмотрении [вопроса об отмене ограничений водоснабжения] был взят самый пессимистичный прогноз - в случае полного отсутствия осадков. Благодаря мероприятиям, реализованным по поручению президента, мы смогли принять решение, что с сегодняшнего дня до 1 июля вода будет подаваться с 06:00 до 00:00 ежедневно. С 1 июля до 1 октября подача воды будет круглосуточной", - написал Аксенов.

Он добавил, что при самом неблагоприятном в плане пополнения запасов водохранилищ сценарии в октябре в Ялте вновь введут ограничения. "С октября возвращаемся в график "3 на 3", то есть три часа утром и три часа вечером. Но, повторюсь, это самый худший вариант", - добавил Аксенов.

Из-за сокращения запасов воды, с которым столкнулись некоторые районы Крыма, в Ялте вода подается по графику, вместо водохранилища ее стараются брать из альтернативных источников - водопадов, рек и озер. Планируется масштабный ремонт сетей, чтобы сократить потери.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивавший до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников, но из-за засухи последних лет в 2020-2021 году Крым и Севастополь испытывают ее дефицит.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.