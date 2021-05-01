В Астраханской области разрешили провести последние звонки и выпускные

АСТРАХАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области приняли решение провести последние звонки и выпускные в регионе, но с некоторыми ограничениями. Заполняемость залов, где пройдут праздники для выпускников, составит не более 75%, а последние звонки состоятся на открытом воздухе, написал на своей странице в Instagram губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в субботу.

"На заседании оперативного штаба решили, что последним звонкам на открытом воздухе - быть. Заполняемость залов, где будут проходить выпускные торжества - 75%. Это же правило касается и проведения выпускных праздников в детских садах", - написал глава региона.

Кроме того, летом в регионе намерены открыть палаточные лагеря, проверка персонала и заезд детей будут контролироваться.

"Ситуация по коронавирусу в регионе стабильная. Но расслабляться пока рано. В связи с пандемией в этом году отменены массовые мероприятия, а пасхальные богослужения и торжественное построение войск 9 мая пройдут строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - добавил губернатор.

В Астраханской области зафиксировано 32 929 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки прирост составил 64 человека. За все время пандемии 733 человека умерли. Более 40% коечного фонда свободны, вакцинировано от коронавируса 97 932 человека.