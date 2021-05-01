Сильвио Берлускони выписали из больницы

ТАСС, 1 мая. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу был выписан из миланской больницы "Сан-Раффаэле", где почти месяц проходил лечение. Об этом в субботу сообщило агентство ANSA.

Согласно его данным, политик покинул госпиталь в пятницу вечером, сейчас он находится на своей вилле в Аркоре.

Берлускони находился в больнице с 6 апреля, куда прибыл для прохождения обследования.

Из-за госпитализации политик пропустил судебное заседание от 15 апреля по делу об обвинениях в коррупции и подкупе свидетелей. Данный процесс - один из нескольких, которые стали продолжением громкого дела об обвинениях политика в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Оно получило название по прозвищу "Руби" основной фигурантки - марокканки Каримы аль-Маруг. Берлускони был оправдан во всех судебных инстанциях по этим обвинениям, однако следователи заподозрили экс-премьера и его адвокатов в том, что они подкупили свидетелей, выступавших на процессе и давших ложные показания. В Сиене вместе с ним в качестве обвиняемого проходит житель этого города, пианист Данило Мариани, который проходил свидетелем. Прокуратура утверждает, что в период с 2011 по 2013 год он получил от политика 170 тыс. евро за дачу ложных показаний о вечерах на частной вилле Берлускони, на которых присутствовали несовершеннолетние девушки. Прокуратура требует для экс-премьера 4 лет и 2 месяца заключения, для Мариани - 4,5 года тюрьмы.

Завершение этого процесса уже неоднократно откладывалось: в прошлом году из-за ограничений передвижения в результате пандемии, затем осенью прошлого года из-за заражения Берлускони коронавирусом, а еще несколько раз из-за госпитализаций, в том числе в Монако в январе этого года.