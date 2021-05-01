В крепости Орешек под Петербургом открылся туристический сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Крепость Орешек под Санкт-Петербургом открыла туристический сезон, для посетителей подготовили новую экспозицию о строительстве оборонительного сооружения. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"1 мая 2021 года в крепости Орешек открывается новый туристический сезон. Посетители смогут прогуляться по территории острова Ореховый и крепости Орешек, увидеть три крепостные башни - Государеву, Головину и Королевскую, познакомиться с музейными экспозициями в зданиях Старой и Новой тюрем, пройти по боевому ходу от Головиной до Государевой башни и по крепостной стене по маршруту "Ладожский променад", с которого открываются великолепные виды на Ладожское озеро, Неву и город Шлиссельбург", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что в этом году для посетителей открылась новая экспозиция "Страж в истоке Невы" в Головиной башне. Она рассказывает об основных вехах истории строительства этого оборонительного сооружения, об изменениях в фортификационной системе крепости, связанных с развитием русской и европейской военно-инженерной мысли. На выставке представлены изображения карт, реставрационных проектов, художественных произведений, материалы археологических раскопок.

"Самые яркие и наглядные экспонаты - архитектурные макеты крепости разного времени: башни Головина на конец XVI века, несохранившейся Меншиковой башни на конец XV - начало XVI века, Государевой башни и Государева бастиона на середину XVIII века", - рассказали в музее.

Кроме того, на экспозиции для посетителей по предварительной записи будет организована специальная экскурсия "Три богатыря". Рассказ пойдет о формировании уникального архитектурно-фортификационного комплекса на Ореховом острове на протяжении XIV-XX веков с акцентом на историю строительства, реконструкций и особенностей трех башен крепости: Головина, Государевой и Меншиковой.

История крепости

Крепость Орешек основана в истоке Невы в 1323 году внуком Александра Невского Юрием Даниловичем. В древние времена она защищала путь в Ладожское озеро и земли Великого Новгорода от шведов. Во время Великой Отечественной войны защитники крепости обороняли Дорогу жизни. Крепость серьезно пострадала в войну, многие памятники Орешка превратились в руины и до сих пор не восстановлены.

С 1965 года крепость Орешек входит в комплекс Музея истории Санкт-Петербурга. В наши дни на Ореховом острове можно увидеть фрагмент первой каменной крепости XIV века, частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни XVI века, остатки земляных бастионов XVIII века и тюремные здания второй половины XIX - начала ХХ века, когда за Орешком закрепилась мрачная слава "русской Бастилии" - в двух из них открыты исторические экспозиции. Об истории обороны Орешка в 1941-1943 годы рассказывает мемориальный комплекс, в который включено разрушенное в годы войны и законсервированное здание Иоанновского собора.

Орешек посещают порядка 100 тыс. человек в год.