На федеральной территории "Сириус" заработал отдел внутренних дел

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. Отдел МВД РФ по федеральной территории "Сириус" начал работать в субботу. Он призван наладить эффективную работу по охране порядка и безопасности, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Приступившее к работе новое подразделение - отдел МВД РФ по федеральной территории "Сириус" - образовано в соответствии с приказом министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. В течение последних нескольких месяцев проводился отбор и комплектование сотрудников отдела. В нем будут нести службу представители всех подразделений, необходимых для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на обслуживаемой территории", - говорится в сообщении.

Начальником ОМВД России по федеральной территории назначен подполковник полиции Алексей Илюшкин. Руководству и сотрудникам предстоит в кратчайшие сроки сплотить коллектив и наладить эффективную работу по охране порядка и безопасности, уточнили в пресс-службе.

В пятницу в ходе строевого смотра руководители подразделений проверили соответствие внешнего вида полицейских уставным требованиям, наличие удостоверений и жетонов, также была дана оценка состоянию служебного транспорта, добавил в пресс-службе ведомства.