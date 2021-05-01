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Православная Пасха

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Израиля

Его доставят в Москву 1 мая
© AP Photo/Ariel Schalit

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Израиля в Москву с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщил в субботу ТАСС один из членов делегации. Ожидается, что самолет с ней приземлится в московском аэропорту Внуково.

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"Благодатный огонь доставлен из храма Воскресения Христова к нашему борту, на котором делегация Фонда Андрея Первозванного сегодня прибыла в Тель-Авив. Благодатный огонь в лампадах находится в наших руках, и мы стартуем в сторону Москвы", - передал ТАСС слова председателя фонда Владимира Якунина сотрудник организации из самолета.

Благодатный огонь к Пасхе доставят по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву 1 мая. Отсюда он будет передан в 25 городов и регионов России, а в столице верующие смогут получить его частицу в 15 храмах. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.

По рекомендации Роспотребнадзора в 2021 году традиционная массовая встреча делегации с Благодатным огнем, которую возглавляет Якунин, в аэропорту Внуково не состоится.

Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел накануне Пасхи, которая в 2021 году отмечается 2 мая. Он появился в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Теги
РоссияИзраильЯкунин, Владимир ИвановичКирилл (патриарх)Православная Пасха
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