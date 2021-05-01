В Перми отменили праздничный фейерверк из-за сильного ветра

ПЕРМЬ, 1 мая. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия стали причиной отмены праздничного фейерверка в Перми. Об этом сообщает в субботу пресс-служба администрации Перми в своем Telegram-канале.

"Из-за погодных условий запланированный на сегодня фейерверк в честь присвоения Перми почетного звания "Город трудовой доблести" не состоится", - сказано в сообщении.

Уточняется, что из-за шквалистого ветра в городе начали падать деревья и остановки, есть пострадавший. "От падения остановки на улице Мильчакова пострадала женщина, ее госпитализировали", - приводятся в сообщении слова главы города Алексея Демкина.

Согласно информации ГУ МЧС по Пермскому краю, в отдельных районах порывы ветра достигают 25 м/с.