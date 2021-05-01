В Оттаве в канун Дня Победы состоится автопробег

ОТТАВА, 1 мая. /ТАСС/. Русскоязычная община Оттавы отметит День Победы автопробегом, который из-за пандемии нового коронавируса не проводился с 2019 года. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщила член правления Координационного совета организаций российских соотечественников Канады (КСОРС) Наталья Тарышкина.

"Мы получили разрешение от городских властей Оттавы и полиции на проведение автопробега в честь 76-й годовщины Победы. Он запланирован на 8 мая", - сказала она. По словам Тарышкиной, участники автоколонны проедут по центральной части канадской столицы и сделают остановки около Музея войны, где традиционно 9 мая встречались ветераны и соотечественники у находящегося в музее танка Т-34, а также перед посольством России. Ожидается, что несколько активистов от лица всех соотечественников возложат цветы к памятнику павшим героям Великой Отечественной войны, который находится на территории дипмиссии.

"Мы поедем под российскими флагами и копиями Знамени Победы. Это будет очень символично, так как мы отпразднуем День Победы, даже несмотря на продолжающуюся пандемию", - сказала Тарышкина. Представитель КСОРС добавила, что до Дня Победы активисты также развезут подарки ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и детям войны, которые проживают в канадской столице и ее пригородах. "Цветы и подарки получат 88 человек, из них семь - это непосредственно участники Великой Отечественной войны", - уточнила она.

9 мая в Канаде в связи с пандемией коронавируса во второй раз состоится виртуальное празднование Дня Победы и шествие "Бессмертного полка".