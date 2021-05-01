Благодатный огонь доставили на Северный Кавказ

СТАВРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Благодатный огонь из Иерусалима доставили чартерным рейсом на Ставрополье, в аэропорту города Ставрополя святыню встретили представители епархий, казаки, верующие. Северный Кавказ стал первым округом страны, куда в субботу был доставлен Благодатный огонь, передает корреспондент ТАСС с территории аэропорта.

"Несмотря на все сложности, в этом году нам удалось оперативно доставить частицу Святого Света на ставропольскую землю. И уже в ближайшие часы Благодатный огонь озарит своим светом городские и сельские приходы, каждый храм Ставропольского края", - сказал журналистам член Совета Федерации Михаил Афанасов, возглавлявший делегацию Ставрополья.

Чартерным рейсом Благодатный огонь доставляли в Ставрополь семь лет подряд. Представители Ставрополья встречали схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В 2020 году из-за пандемии краевая делегация не смогла направиться в Иерусалим. В 2021 году из-за противоэпидемических ограничений представители Ставрополья ожидали Благодатный огонь в аэропорту Тель-Авива, куда его доставил представитель Русской духовной миссии в Иерусалиме. Сразу после передачи паломники вылетели на Ставрополье.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он появляется в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, в которой находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.