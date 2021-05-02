Епископ Бронницкий Савватий возглавил первую пасхальную службу в Главном храме ВС РФ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пасхальная служба впервые проходит в Главном храме ВС РФ, ее возглавил епископ Бронницкий Савватий - викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, сообщили журналистам в Минобороны.

"Главный праздник православных христиан - Пасха Христова - впервые проходит в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня этот праздник объединил под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - Главного храма ВС РФ верующих военнослужащих и гражданский персонал вооруженных сил, а также прихожан", - сообщили в ведомстве.

В храме также присутствует руководство оборонного ведомства, добавили в Минобороны.

Как уточнили в министерстве, со 2 по 6 мая в рамках пасхальной недели на территории храмового комплекса Главного храма ВС РФ пройдет пасхальный фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.

На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии и многих других. 6 мая специально ко Дню святого Георгия выступит православный хор инженерных войск "За Веру и Отечество", а также Московский государственный академический театр танца "Гжель".

В ведомстве также сообщили, что в период майских праздников работа музейного комплекса "Дорога Памяти" продлена до 21:00 мск.