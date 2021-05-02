Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным обращением

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пасха дарит христианам надежду на то, что пандемия закончится, оставив людям важные жизненные уроки, сказал в пасхальном обращении к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Нынешняя Пасха особенная, и эта особенность заключается в надежде, что напасть пандемии пройдет мимо, и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению патриарха, эти уроки - напоминание о хрупкости бытия, ответственности и ценности живого человеческого общения, которого лишила людей пандемия коронавируса. "Такие, на первый взгляд, мелочи, как пренебрежение санитарными нормами, могут нанести человеку невосполнимый урон. <...> Вместе с тем, эпидемические ограничения не лишили нас возможности помогать ближним и дальним, поддерживать тех, кто слабее, помогать тому, кто пострадал", - сказал он, вспомнив о труде врачей и волонтеров.

Перед литургией он также пожелал всем скорейшего и полного освобождения от коронавирусной инфекции. "Я всем вам желаю доброго здравия, душевного и телесного мира, благополучия, покоя. И самое главное - твердой веры и убежденности в том, что Воскресший Христос нам открывает реальную возможность к тому, чтобы менять жизнь к лучшему, а это значит возрастать в духовном благополучии, которое на простом человеческом языке именуется счастье. Пусть свет вот той самой пещеры, в которой произошло это таинственное великое событие, духовный свет Евангелия, прикоснется к каждому из нас, укрепляя нас в вере, благочестии, мудрости и чистоте", - заключил предстоятель Русской церкви.

В своем обращении к верующим перед пасхальной литургией в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл отметил, что пандемия коронавируса отступает перед общими усилиями каждого из тех, кто научился жить в ее условиях. "Эпидемия, страшная инфекция, действительно, в значительной мере парализовала жизнь людей. А вот сегодня мы слышим шум, шум от наполняющего храм народа, и радуется сердце, что все-таки произошло за этот год. И в первую очередь, несмотря на то, что остается угроза заражения, она постепенно отступает под натиском общих усилий и врачей, и властей, и каждого из нас, кто научился жить во время пандемии", - сказал он.

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отмечают Пасху 2 мая. Патриарх Кирилл проводит праздничные крестный ход и литургию, начинающиеся накануне праздника, в московском храме Христа Спасителя. К Пасхе из Израиля в храм была доставлена частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня.