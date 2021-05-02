Мишустин поздравил с Пасхой патриарха Кирилла

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с праздником Пасхи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Текст поздравления опубликован в воскресенье на сайте правительства.

"Русская православная церковь, как и много веков назад, является хранительницей традиций нашего народа. Под Вашим предстоятельством РПЦ ведет большую социальную, просветительскую и миротворческую деятельность. И, конечно, особого уважения и благодарности заслуживает помощь, которую она оказывает в борьбе с коронавирусной инфекцией. Важно, что плодотворное взаимодействие Русской православной церкви и государства служит на благо развития и процветания России", - отметил премьер.

Мишустин пожелал здоровья, счастья, мира и благополучия патриарху, а также православным христианам и всем, кто отмечает праздник Пасхи.