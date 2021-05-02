Комфортная теплая погода в ближайшие дни ожидается на юге европейской части России

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Теплая комфортная погода в ближайшие пять дней прогнозируется на юге европейской части России, а также в Приволжском федеральном округе и ряде регионов Сибири. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России вполне хорошая погода: ни жарко, ни холодно, температура от 20 до 25 градусов тепла. Хорошая погода, такой же температурный фон и в Приволжском федеральном округе, на Нижней Волге прогнозируется [температура] даже до 28 градусов тепла. Это практически в течение всей пятидневки", - сообщил он.

По словам Вильфанда, очень теплая погода прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирский областях. С воскресения температура днем там вырастет до 16-20 градусов тепла, в последующие дни - вплоть до 22-23 градусов тепла. Особенно теплой в этих регионах будет среда, 5 мая, - дневная температура повысится до 25-26 градусов тепла.

"Теплая погода и в Приморском крае, на юге Хабаровского края, в Амурской области - там температура прогнозируется до 20 градусов [тепла]", - отметил Вильфанд.

Якутск в ближайшие дни ждет аномально теплая погода. Температура днем будет достигать 12-14 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.