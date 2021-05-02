При строительстве моста через реку Зею в Амурской области нашли икону XVIII века

ТАСС, 2 мая. Строители моста через реку Зею в Амурской области при выемке котлована для возведения опоры нашли икону, предположительно, XVIII века, сообщается на сайте правительства Амурской области.

"Икона была найдена на глубине 7,5 метров ниже уровня воды, в илистых отложениях. Реликвия, судя по большим наносам, пролежала на этом месте долгие годы, постепенно погружаясь все глубже под землю. Примечательно, что рабочий, обнаруживший икону, сначала принял ее за кусок металла и отбросил в сторону. Но течением воды икону вновь прибило к его ногам. После этого рабочий разглядел предмет более внимательно и понял, что это не просто металл. Икону сразу же передали в госинспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что металлическая икона была обнаружена в субботу, 1 мая. По предварительному заключению кандидата исторических наук Ирины Ермацанс, это икона XVIII века. На ней изображены святые Зосима и Савватий Соловецкие. В дальнейшем икону планируется передать в Амурский областной краеведческий музей.