В гидрометцентре сообщили, что апрельские осадки пополнили водохранилища Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Осадки, выпавшие в апреле, на некоторых реках Крыма в 1,5 раза превысили норму и пополнили водохранилища полуострова, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

"В связи с благоприятно сложившейся синоптической обстановкой в апреле приток воды в водохранилища, расположенные в руслах рек, был существенным и составил: Белогорское - 7,87 млн куб. м, Симферопольское - 1,79 млн, Счастливое - 3,88 млн, Партизанское - 3,65 млн, Чернореченское - 10,51 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суммарный объем воды в этих водохранилищах составил 85,8 млн куб. м, что на 24,4 млн больше, чем месяц назад, но на 8,98 млн меньше, чем к 1 мая 2020 года.

При этом, по данным службы, снег в горных районах в зонах наблюдения метеостанций полностью сошел 10-12 апреля. А количество осадков в разных районах существенно различалось - от 132-151% в бассейнах рек Кача и Биюк-Карасу до 16% и 43% в бассейнах рек Салгир и Черная. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание. В Крымских горах также наблюдалось неравномерное распределение осадков: в районе Ай-Петри 53% нормы, а в районе Ангарского перевала 88% нормы.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, и сейчас ряд населенных пунктов Крыма получают воду по графику.