МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что древние традиции православия объединяют белорусов и россиян, помогают с достоинством пройти любые испытания.

"Древние традиции православия объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии", - цитирует президента в воскресенье его пресс-служба. Глава государства отметил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей.

Глава белорусского государства пожелал патриарху, чтобы радость этих светлых дней приумножила его "духовные силы для подвижнического служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России".