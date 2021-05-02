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Православная Пасха

Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой

Президент Белоруссии подчеркнул, что древние традиции православия объединяют народы

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что древние традиции православия объединяют белорусов и россиян, помогают с достоинством пройти любые испытания.

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"Древние традиции православия объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии", - цитирует президента в воскресенье его пресс-служба. Глава государства отметил, что много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей.

Глава белорусского государства пожелал патриарху, чтобы радость этих светлых дней приумножила его "духовные силы для подвижнического служения на благо Православной Церкви и братских народов Беларуси и России".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияКирилл (патриарх)Православная Пасха
Православная Пасха
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