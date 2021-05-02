Глава ЮНЕСКО заявила, что пандемия нанесла финансовый удар по 90% СМИ

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса оказала сильное негативное воздействие на финансовую ситуацию 90% СМИ в мире. Об этом говорится в статье, одним из авторов которой является генеральный директор Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле. Материал опубликован в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du Dimanche и приурочен к проходящей в Виндхуке Всемирной конференции по свободе печати, проводимой ЮНЕСКО совместно с правительством Намибии.

"Цифровизация медиа внесла резкие изменения в экономическую устойчивость независимых СМИ, оказала негативное воздействие на их разнообразие, так как они оказались в зависимости от интернет-платформ, мало желающих им помогать. Все это нанесло удар по праву людей на получение качественной информации. Этот вопрос встал особо остро в контексте пандемии, которая привела к снижению доходов почти у 90% СМИ в мире", - сообщила глава ЮНЕСКО.

Азуле привела в этой связи данные исследовательской организации Институт Reutes по изучению журналистики, согласно которым общий объем финансовых потерь независимых СМИ составляет $30 млрд. "Независимые СМИ являются структурами, финансовое состояние которых весьма нестабильно. <...> Пандемия нанесла по ним жестокий удар - и последствия этого сказываются на всех нас", - подчеркнула Одре Азуле.

Власть интернет-платформ

"Усиливающиеся власть и влияние небольшого числа мировых интернет-платформ также привели к возникновению проблем. <...> Для большей части населения именно эти платформы стали основным каналом информации, превратившись при этом в беспрецедентный усиливающий резонатор слухов и теорий заговора", - подчеркивает глава ЮНЕСКО. Она напомнила о данных исследования Массачусетского технологического института о том, что ложные новости имеют на 70% больше шансов быть повторно распространенными пользователями интернета, чем достоверная информация.

"В таких условиях действия, направленные на то, чтобы модерировать, приоритизировать содержание, использовать алгоритмы, приобретают решающее значение. Однако прозрачность в этой сфере наблюдается весьма редко", - отмечает Азуле.

"В этой связи важнейшее значение приобретает обучение граждан умению выносить собственное суждение в отношении массы информации, - подчеркивает она. - Именно в этом будет заключаться главная компетенция граждан как в настоящее время, так и в будущем. Именно это - важнейшая задача обучения пользованию СМИ и информацией". По словам Азуле, что "в этой новой сфере ЮНЕСКО помогает преподавателям с помощью образовательных программ, обеспечивая им необходимые педагогические инструменты и ресурсы".

Новые проблемы

В статье также отмечается, что цифровизация "за 30 лет не только открыла новые горизонты свободы, но и изменила масштабы ранее существовавших проблем". "Так, к проблеме безопасности журналистов добавилась травля людей в цифровых сетях, что стало подлинным бедствием для женщин-журналистов, на что указывает недавнее исследование ЮНЕСКО. Согласно его шокирующим данным, в 2020 году 73% журналисток в мире сообщили, что стали жертвами жестоких нападок". При этом 26% из них признали, что психически пострадали от угроз в их адрес, а 30% - признались, что в результате таких нападок стали прибегать к самоцензуре в своей работе.

"К этим нападкам добавляются и физические нападения на журналистов, 90% участников которых так и не несут за это наказание. И 2021 год отнюдь не стал исключением - в мире уже убиты 15 журналистов, а с начала период пандемии - около ста", - подчеркивается в статье.

Под материалом вместе с главой ЮНЕСКО также поставила свою подпись филиппинская журналистка Мариа Ресса, ставая в этом году лауреатом премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати. Материал подписала и Гвен Листер, журналистка из Намибии, борец за свободу печати и сопредседатель Виндхукской конференции 1991 года, на которой была принята декларация о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы.