В РФ впервые с января число заболевших ковидом за неделю превысило количество вылечившихся

С 26 апреля по 2 мая штаб сообщил о 60 686 заразившихся против 60 468 за предыдущие семь дней (рост на 0,4%). В стране выявляют менее 10 тыс. инфицированных в сутки уже семь недель подряд.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом впервые с начала января превысило количество выздоровевших, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Всего с начала пандемии, по данным штаба, заразились 4 823 255 человек, или примерно 3,3% населения России.

Показатель заболеваемости остался на уровне прошлой недели - около 5,9 случая заражения в сутки на каждые 100 тыс. жителей.

Коэффициент распространения коронавируса по итогам семи дней немного вырос: если в прошлое воскресенье он составлял 1,05, то в это - 1,07.

Выздоровевшие

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России впервые с начала года оказалось меньше количества новых случаев. С 26 апреля по 2 мая, по информации оперативного штаба, в стране вылечились 55 914 человек (неделей ранее - 61 288).

Впервые за долгое время не изменилась и доля выздоровевших - она осталась на уровне 92,1%.

Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, выросло на 2 142, до 268 471, свидетельствуют данные штаба.

Умершие

Смертность из-за новой инфекции в стране немного снизилась: за семь дней штаб зарегистрировал 2 630 летальных исходов против 2 650 за предыдущий аналогичный период. Всего, по его данным, с начала пандемии умерли 110 862 человека.

Показатель летальности заболевания, таким образом, составил 2,3%. В прошлое воскресенье он был равен 2,27%.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить. Так, в марте штаб зарегистрировал 12 278 смертей из-за новой инфекции, тогда как Росстат позднее сообщил о 23 715 умерших, у которых был выявлен вирус (правда, далеко не во всех случаях он повлиял на исход).

География

Заболеваемость в Москве продолжает расти: если 19-25 апреля в городе зарегистрировали 16 536 заразившихся, то с 26 апреля по 2 мая - 18 409 (рост на 11,1%). Таким образом, около 30% всех случаев, выявленных в России на этой неделе, приходятся на столицу.

Кроме того, в Москве быстро растет число активных случаев: за семь дней оно возросло на 6 272 и составило 85 325. Это соответствует показателям начала февраля.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что власти фиксируют рост заболеваемости, однако "ситуация не критическая".

Инфекция стала быстрее распространяться также в Санкт-Петербурге и Подмосковье, которые наряду с Москвой остаются главными очагами эпидемии. В Петербурге выявили 5 037 заболевших (на 4,1% больше, чем неделей ранее), в Московской области - 4 395 (на 6% больше).

Вместе с тем в остальной стране ситуация обратная - число подтверждаемых случаев заражения снижается. Среди федеральных округов оно выросло только в Центральном (на 5,9% к предыдущей неделе).

В Южном федеральном округе выявили на 2,6% меньше случаев заражения, чем за предшествующие семь дней, в Северо-Западном - на 3,4%, в Дальневосточном - на 4,2%, в Приволжском - на 5%, в Сибири и на Урале - на 6,2% и 6,4% соответственно. Сильнее всего снижение оказалось на Северном Кавказе - сразу на 7,6%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.