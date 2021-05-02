Водоснабжение в Сочи, где оползень разрушил водовод, восстановили

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты "Водоканала" полностью восстановили водоснабжение в Хостинском районе Сочи, где оползень разрушил участок водовода и оставил без воды три микрорайона - несколько тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сочинского "Водоканала" в воскресенье.

"Специалистам Водоканала Сочи удалось полностью восстановить водоснабжение в районах, пострадавших из-за крупного оползня, сход которого повредил магистральный водовод диаметром 500 мм на ул. Сухумское шоссе", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем специалисты создают новую сеть по временной схеме, которая должна будет защитить население от подобных инцидентов. На месте происшествия продолжает работать специальная группа, которая следит за ситуацией с оползнем.

В пятницу из-за обильных осадков на территории Сочи в Хостинском районе курорта началось движение крупного оползня. Из-за этого на одном участке оголились опорные сваи подпорной стены, начал разрушаться водовод. Длина оползня составляет около 200 м. На проведение всех работ потребуется не менее недели.