{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водоснабжение в Сочи, где оползень разрушил водовод, восстановили

Ранее сообщалось, что без воды из-за инцидента остались несколько тысяч человек в трех микрорайонах города

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты "Водоканала" полностью восстановили водоснабжение в Хостинском районе Сочи, где оползень разрушил участок водовода и оставил без воды три микрорайона - несколько тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сочинского "Водоканала" в воскресенье.

"Специалистам Водоканала Сочи удалось полностью восстановить водоснабжение в районах, пострадавших из-за крупного оползня, сход которого повредил магистральный водовод диаметром 500 мм на ул. Сухумское шоссе", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем специалисты создают новую сеть по временной схеме, которая должна будет защитить население от подобных инцидентов. На месте происшествия продолжает работать специальная группа, которая следит за ситуацией с оползнем.

В пятницу из-за обильных осадков на территории Сочи в Хостинском районе курорта началось движение крупного оползня. Из-за этого на одном участке оголились опорные сваи подпорной стены, начал разрушаться водовод. Длина оползня составляет около 200 м. На проведение всех работ потребуется не менее недели.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пандемия COVID-19
В РФ впервые с января число заболевших ковидом за неделю превысило количество вылечившихся
С 26 апреля по 2 мая в стране выявили 60 686 заразившихся
Читать полностью