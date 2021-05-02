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Пандемия COVID-19

В Малайзии обнаружили разновидность коронавируса, впервые выявленную в Индии

Врачи нашли вирус у гражданина Индии во время тестирования в аэропорту Куала-Лумпура

СИНГАПУР, 2 мая. /ТАСС/. Новая разновидность коронавируса B1617, впервые выявленная в Индии, обнаружена в Малайзии. Об этом сообщил в воскресенье во время видеоконференции министр здравоохранения Адхам Баба.

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"Вирус был обнаружен у гражданина Индии во время тестирования в аэропорту Куала-Лумпура", - указал глава ведомства.

"Мы призываем население сохранять спокойствие. Эксперты приложат все усилия, чтобы установить весь круг потенциального общения инфицированного", - добавил министр.

Правительство Малайзии с 28 апреля полностью приостановило транспортное сообщение с Индией на фоне резкого ухудшения ситуации вокруг распространения коронавируса. С момента пандемии в Малайзии было зафиксировано более 415 тыс. случаев заражения, около 1,5 тыс. человек умерли.

Теги
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