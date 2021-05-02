IT-колледж "Сириус" примет в 2021 году 110 первых учащихся

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Новый IT-колледж, который станет частью образовательного центра "Сириус" проведет в этом году первый набор по трем специальностям. Студентами станут 110 человек, половина из них будет учиться на бюджетной основе, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе фонда "Талант и успех".

"Абитуриенты поступают на три специальности: "Компьютерные системы и комплексы", "Сетевое и системное администрирование", "Информационные системы и программирование". В 2021 году колледж примет 110 учащихся, из них 55 - на бюджетные места. При поступлении учитывается средний балл по математике и информатике школьного аттестата и результаты индивидуальных достижений", - сообщили в пресс-службе.

Программы нового колледжа 1-2 мая представили старшеклассникам и их родителям на форуме "Лети в IT", который прошел в образовательном центре "Сириус". "IT-колледж станет логичным продолжением системы непрерывного качественного образования, созданной в лицее "Сириус", - цитирует пресс-служба директора лицея "Сириус" Алексея Карпухина. - Обучение будут вести специалисты из компаний-партнеров. С ними студенты получат навыки в области анализа больших данных, кибербезопасности, искусственного интеллекта".

По словам гендиректора компании "Сириус. Информационные системы" Игоря Антонова, которая занимается поддержкой цифровой инфраструктуры фонда "Талант и успех", в программах IT-колледжа 70% учебного времени посвящено практике, в том числе в крупных IT-компаниях.

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех" для студентов и молодых ученых. Задача университета - сформировать непрерывный образовательный и карьерный трек для талантливых школьников, студентов, ученых и специалистов. Университет реализовывает собственные и сетевые программы высшего образования - программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, созданные в партнерстве с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами. В 2019 году "Сириус" запустил первые краткосрочные образовательные программы в партнерстве с ведущими российскими компаниями и университетами.