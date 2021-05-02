Более 500 тыс. элементов наружного освещения промыли и покрасили в Москве в апреле

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 500 тыс. элементов наружного освещения, в том числе светильников, кронштейнов, цоколей, промыли и покрасили во время месячника благоустройства, который проходил в Москве в апреле. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"В Москве завершился традиционный месячник благоустройства. Коммунальщики провели весеннюю уборку города после зимы. В рамках месячника специалисты комплекса городского хозяйства промыли и покрасили более 500 тыс. элементов наружного освещения - светильников, кронштейнов, цоколей и опор наружного освещения, а также установок архитектурно-художественной подсветки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы велись вдоль крупных вылетных магистралей и улиц, а также площадей и пешеходных зон в центральной части города. При промывке применялись современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде и объектам имущества города.

Кроме этого, в рамках месячника благоустройства коммунальщики привели в порядок объекты энергетики, объекты дорожного хозяйства, эстакады, мостовые сооружения, подземные и надземные пешеходные переходы.