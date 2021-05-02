В Петербурге станцию метро "Зенит" открыли в тестовом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Станцию метро "Зенит" открыли в Санкт-Петербурге в воскресенье в тестовой режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе городской подземки.

"Сейчас уже пошли пассажиры. В 15:00 мск, как и было запланировано, станция метро "Зенит" была открыта для пассажиров, в первую очередь для тех, кто сегодня идет на матч [футбольного клуба "Зенит" с "Локомотивом"]", - сказала представитель метрополитена.

Она добавила, что станция будет работать только в воскресенье до закрытия метро, а уже в понедельник там будут продолжены ремонтные работы.

Станция "Зенит" изначально открылась под названием "Новокрестовская" в составе Невско-Василеостровской линии в 2018 году рядом со стадионом, где прошли матчи чемпионата мира по футболу. В августе прошлого года межведомственная комиссия по наименованиям поддержала переименование станции метро в честь петербургского футбольного клуба "Зенит", ставшего по итогам сезона шестикратным обладателем титула чемпиона России. При этом с апреля прошлого года станция не работала из-за снижения нагрузки на метрополитен в пандемию коронавируса, кроме того, там выполняли гарантийный ремонт.

Во время чемпионата Европы по футболу, матчи которого примет Петербург в 2021 году, станция, как ожидается, примет основную нагрузку по доставке болельщиков к стадиону. Вице-губернатор города Максим Соколов ранее сообщал, что станцию откроют для полноценной работы до конца мая.

Матч между "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.