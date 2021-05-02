Курганские власти будут платить жителям, сообщающим информацию о виновных в лесных пожарах

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Власти Курганской области намерены платить по две тыс. рублей жителям, сообщившим данные виновников лесных пожаров. Об этом сообщили в воскресенье в Telegram-канале правительства области.

"За достоверную информацию о виновниках лесных пожаров будут выплачивать деньги! Вознаграждение в размере двух тыс. рублей в соответствии с постановлением правительства Курганской области могут получить граждане, сообщившие информацию о лицах, чьи действия повлекли за собой возникновение лесного пожара", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого потенциальный получатель вознаграждения должен подать письменное заявление в правоохранительные органы или в департамент природных ресурсов со сведениями "в отношении конкретного лица, чьи действия повлекли за собой возникновение лесного пожара".

"Выплаты производятся при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного или административного дела по факту, указанному в сообщении", - пояснили в правительстве.

1 мая в Кургане произошел пожар, в результате которого сгорели семь домов на площади 1,7 тыс. кв. м, пострадавших нет. Сегодня силы МЧС брошены на борьбу с пожаром площадью 1,5 тыс. кв. м в заброшенных дачах на шоссе Тюнина под Курганом - пожару присвоен ранг повышенной опасности, для его ликвидации привлечен в том числе вертолет Ми-8. По предварительным данным, возгорание на дачах произошло по вине нетрезвых местных жителей, которые подожгли сухую траву.