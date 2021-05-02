Патриарх Кирилл заявил, что миссия космонавтов особенно важна для воспитания молодежи

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Миссия российских космонавтов и их героизм особенно важны для воспитания молодежи, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье на пасхальном сеансе связи с членами экипажа Международной космической станции Олегом Новицким и Петром Дубровым.

"Героизм - это то, что, к сожалению, из-за комфорта жизненного уходит из повседневной жизни людей. И поэтому когда молодые люди входят в соприкосновение с теми, кто действительно проявляет героизм, исполняя свой служебный долг, это является очень важным воспитательным моментом. Поэтому ваша миссия, помимо научной, технической и прочей, очень важна в первую очередь с точки зрения воздействия на нашу молодежь", - сказал он.

Обменявшись с членами экипажа орбитальной станции поздравлениями с праздником Пасхи, патриарх благословил космонавтов и пожелал им здоровья, крепости сил, Божьей помощи, мира и радости в сердце. "У вас замечательная миссия - освоение космоса, вы на переднем крае, можно сказать, науки и техники. И конечно, для многих ваш пример является очень привлекательным, особенно для молодежи. Дай Бог, чтобы героические поступки наших космонавтов в космосе, замечательная многодневная вахта, которую вы несете, чтобы она была примером для нашей молодежи", - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

Православные христиане в 2021 году отмечает Пасху 2 мая.