В Волгоградской области проверяют сообщения об издевательствах главы поселения над собакой

ТАСС, 2 мая. Отделение партии "Единая Россия" в Волгоградской области проверяет сообщения в соцсетях об издевательствах главы местного поселения, являющегося членом партии, над собакой, сообщается на сайте отделения партии. Если информация подтвердится, то глава поселения будет исключен из "Единой России".

Ранее в сети появились сообщения о том, что глава одного из поселений Фроловского района Волгоградской области связал собаке лапы и выкинул в мусорку.

"Руководство регионального отделения партии "Единая Россия" разбирается в ситуации с сообщением о жестоком обращении с животным на территории Фроловского района. По имеющейся информации, это глава одного из поселений района, который является членом партии. Все обстоятельства выясняются. Если информация подтвердится, он будет незамедлительно исключен из партийных рядов", - говорится в сообщении.

В региональном отделении "Единой России" также сообщили о том, что если информация окажется правдивой, то она будет направлена в правоохранительные органы.