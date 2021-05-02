Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав православных церквей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей поместных православных церквей с праздником Светлого Христова Воскресения. Поздравление опубликовано в воскресенье на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
"Примите сердечные поздравления со светлым праздником Пасхи Господней", - говорится в поздравлении.
Уточняется, что поздравление направлено Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, Патриарху Сербскому Порфирию, Патриарху Румынскому Даниилу, Патриарху Болгарскому Неофиту, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону.
Православные христиане в 2021 году отмечает Пасху 2 мая.