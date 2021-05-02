Оператор ярмарки в старом ростовском аэропорту заключил договор аренды на 11 месяцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая. /ТАСС/. "Донская торговая компания" (ДТК, дочерняя структура АО "Региональная корпорация развития", Ростов-на-Дону) заключила договор аренды на земельный участок на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону с компанией "Аэросити" на 11 месяцев, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе корпорации развития. На новой ярмарке будут, в частности, работать предприниматели с заблокированного плодоовощного рынка в соседнем Аксайском районе.

"ДТК заключила договор аренды с собственником территории старого аэропорта ООО "Аэросити" сроком на 11 месяцев. На сегодняшний день сюда уже переехали более 500 продавцов плодоовощной продукции. Чтобы снизить расходы на переезд, принято решение в праздничные дни не взимать плату за использование торговых мест и въезд на территорию действующей ярмарки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на новой ярмарке будут работать прежде всего предприниматели с плодоовощного рынка Аксайского района. В пятницу в пресс-службе администрации района сообщали, что работа нескольких рынков в Аксайском районе, в том числе плодоовощного, остановлена по решению суда.

О ситуации на ростовских рынках

Ранее сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки в Аксайском районе Ростовской области. По сообщениям местных СМИ, на территории дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. На минувшей неделе губернатор Василий Голубев поручил разработать предложения по поддержке предпринимателей. В четверг глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил проработать организацию ярмарки на территории старого аэропорта города.

Проверка рынков Аксайского района началась 27 апреля. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. Власти Ростова-на-Дону сообщали, что готовы предоставить более девяти тысяч торговых мест предпринимателям, работавшим на торговых площадках в Аксайском районе.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.