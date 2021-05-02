В Волгограде подросток пронес на футбольный матч нож и отвертку

ВОЛГОГРАД, 2 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после обнаружения у 15-летнего болельщика на футбольном матче в Волгограде отвертки, ножниц и канцелярского ножа, а также применения насилия к сотруднику еще одним болельщиком, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"На матче выявлено два факта нарушения общественного порядка. Проводится проверка по факту применения физической силы в отношении сотрудника контрольно-распорядительной службы 55-летним болельщиком во время возникшего конфликта по вопросу ношения маски, а также проверка по факту обнаружения и изъятия у 15-летнего болельщика запрещенных к проносу в место официальных спортсоревнований предметов - отвертки, ножниц и канцелярского ножа", - сказали в пресс-службе.

Грубых нарушений общественного порядка допущено не было, добавили в пресс-службе ведомства.

1 мая 2021 года на стадионе "Волгоград-Арена" в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги состоялся матч по футболу между командами СК "Ротор" (Волгоград) и ФК "Ахмат" (Грозный), на котором присутствовало свыше 7 тыс. зрителей. Для обеспечения охраны общественного порядка в месте проведения мероприятия было задействовано 244 сотрудника ОВД, а также 81 работник частных охранных структур, 187 военнослужащих Росгвардии, 700 контролеров-распорядителей.