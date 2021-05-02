В Петербурге задержали акциониста Крисевича за проведение несогласованного мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Художника-акциониста Павла Крисевича задержали в воскресенье в Санкт-Петербурге за проведение несогласованного публичного мероприятия с выставкой картин в центре города, на него составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Ему грозит арест до 30 суток, штраф в размере до 300 тыс. рублей или до 200 часов обязательных работ. Об этом сообщила ТАСС адвокат Луиза Магомедова.

"Задержан Крисевич был за организацию выставки картин на улице. Протокол на Крисевича составили по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, суд будет завтра", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что вместе с Крисевичем также задержали активистку Анастасию Михайлову, в отношении нее составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). По данной статье ей грозит арест до 10 суток или до 30 тыс. рублей штрафа.

Магомедова также отметила, что картины забрали сотрудники правоохранительных органов, которые составляют "акт изъятия".

Крисевич в этом году на Арбате в Москве забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания. После этого он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. Крисевича отчислили после перфоманса из Российского университета дружбы народов (РУДН). В феврале он подавал иск о восстановлении в Гагаринский суд столицы, однако суд признал отчисление законным.