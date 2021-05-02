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Пандемия COVID-19

Коронавирус в марте стал одной из причин 2 898 смертей в Москве

Столичный департамент здравоохранения отметил, что в марте от последствий инфекции умерло на 215 человек меньше, чем в феврале
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция стала основной или сопутствующей причиной смерти пациентов в Москве в марте в 2 898 случаях. Об этом в воскресенье сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

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"В марте в Москве зарегистрирована 13 061 смерть. Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2 888 случаев. COVID-19 в марте в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 2 898 случаях. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте от коронавируса умерло на 215 человек меньше, чем в феврале.

"От ковида как основной причины смерти в марте умерли 2 231 человек. В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно) по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус. Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи", - говорится в сообщении.

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РоссияПандемия COVID-19
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