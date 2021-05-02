В полиции сообщили, что памятные мероприятия в Одессе прошли спокойно

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю седьмой годовщины трагедии в Одессе, когда в результате столкновений в центре города и от пожара в здании Дома профсоюзов погибли 48 человек, прошли без серьезных правонарушений. Об этом в воскресенье сообщил глава полиции Одесской области Олег Бех.

"Серьезных правонарушений не зафиксировано", - написал Бех в Facebook, уточнив, что всего в памятных мероприятиях приняли участие почти 3 тыс. граждан. По его словам, одного мужчину доставили в отдел полиции из-за запрещенной коммунистической символики, какой именно, не уточняется.

Одесситы и гости города с утра начали возлагать живые цветы к Дому профсоюзов. Среди первых, кто пришел почтить память погибших, - депутаты Верховной рады от парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Николай Скорик. Обращаясь к присутствующим, Бойко подчеркнул, что "это страшное преступление не имеет срока давности и рано или поздно все виновные в убийстве людей предстанут перед судом и понесут наказание". Политик отметил, что все эти семь лет расследование блокируется именно властью.

"Предыдущая власть покрывала непосредственных исполнителей и политических заказчиков этого преступления, а нынешняя боится националистов и не имеет политической воли довести дело до конца. Две недели назад мы направили очередной депутатский запрос на [имя] генпрокурора, на [имя] президента, на [имя] всех, кто имеет к этому отношение, с требованием объективного расследования. И мы не успокоимся, пока не добьемся того, чтобы преступники были наказаны", - подчеркнул Бойко.

Также много людей побывало на Куликовом поле, где памятные мероприятия завершились традиционным запуском в небо голубей, а также воздушных шаров траурных цветов - черного и белого. Люди скандировали "Не забудем, не простим!".

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в России) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Все погибшие - сторонники "антимайдана". Видимо, по этой причине никто за эти смерти ответственности не понес. Уголовное преследование коснулось только тех, кто противостоял радикалам. Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский впервые вспомнил о годовщине трагедии, опубликовав пост в Facebook. В нем глава государства призвал к расследованию массового убийства в центре Одессы. Но с тех пор ничего по этому делу не изменилось.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".