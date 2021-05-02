Более 100 приусадебных участков подтопило под Ярославлем из-за увеличения сбросов на ГЭС

ТАСС, 2 мая. Более 100 приусадебных участков в Ярославской области и нижние ярусы двух набережных в Рыбинске и Ярославле подтопило из-за увеличения сбросов на Рыбинской ГЭС и подъема уровня воды в Волге. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по региону.

В пятницу власти Ярославской области приняли решение об увеличении сброса воды на гидроузлах, чтобы не допустить переполнения Рыбинского водохранилища и подтопления населенных пунктов. Сбросы на Рыбинской ГЭС увеличили с 4 000 до 4 500 кубометров в секунду.

"Вследствие повышенных сбросов на Рыбинской ГЭС произошел подъем уровня реки Волги. Подтоплены 110 приусадебных участков в двух СНТ Ярославского микрорайона, также подтоплены нижние ярусы двух набережных в Рыбинске и в Ярославле", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, к вечеру 2 мая подъем уровня воды в районе подтопленных набережных прекратился.

По информации Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с увеличением сбросов воды на участке Горьковского водохранилища Рыбинск - Кострома с 2 по 4 мая ожидается подъем уровня воды в районе отметок опасного гидрологического явления.