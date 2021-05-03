Военные Сирии поучаствовали в спортивном празднике ко Дню Победы на авиабазе Хмеймим

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 3 мая. /ТАСС/. Сирийские военные приняли участие в спортивном празднике на российской авиабазе Хмеймим, посвященном 76-й годовщине Победы. Об этом сообщил журналистам представитель сборной команды 1-го полка Сирийской арабской армии подполковник Мугис Маяса.

"Для нас, сирийцев, победа над террористами, которую мы одержали вместе с Россией, так же дорога, как победа над фашизмом. Поэтому праздник 9 мая мы отмечаем вместе. Силы российских и сирийских спортсменов почти равны. Побеждает тот, кто немного сильнее", - сказал Маяса.

Он рассказал, что во всех подразделениях Сирийской армии каждое утро проходят спортивные тренировки. "В вечернее время выделяются свободные часы, когда увлеченные спортом военные могут поиграть в футбол, волейбол, пойти на пробежку. Также есть военнослужащие, которые предпочитают работу на турниках, брусьях и прочее", - добавил Маяса.

Судья спортивного праздника Артем Романцев рассказал, что военные приняли участие в соревнованиях по семи видам спорта: перетягивание каната, военизированная эстафета, мини-футбол, волейбол, уличный баскетбол - стритбол, армейский гиревой рывок и комплексная силовая эстафета.

"Мы пригласили принять участие в этих соревнованиях сирийских военных, они выставили три команды, которые играют в волейбол, мини-футбол и перетягивание каната", - добавил он.

Таймы мини-футбольных матчей сокращены до 10 минут, в остальном турнир проходил по стандартным правилам, отметил Романцев. "Сирийская команда у нас также участвует на общих основаниях, играет по системе "каждый с каждым", и по общему количеству очков, набранных командами, потом уже будут распределяться призовые места", - сказал судья.

В спортивном празднике приняли участие представители всех подразделений, дислоцированных на российской авиабазе Хмеймим. "Цель соревнований - не только выявить сильнейшего, но и эмоционально разгрузить военнослужащих от боевых дежурств, нарядов и сложной службы, которую они несут. Поэтому здесь военнослужащие принимают участие без учета воинских званий, должностей. Абсолютно все в равных условиях. Просто спортсмены", - добавил судья.