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Пандемия COVID-19

Маас заявил, что важность работы журналистов выросла во время пандемии

Глава МИД Германии назвал независимую работу с информацией условием для функционирования демократии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас EPA-EFE/Markus Schreiber/POOL
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© EPA-EFE/Markus Schreiber/POOL

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Работа журналистов на фоне пандемии коронавируса стала сложнее и важнее. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас по случаю отмечаемого в понедельник Всемирного дня свободы печати.

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"Именно во времена пандемии работа журналистов стала еще более важной и намного более сложной", - сказал он. По словам министра, во многих странах репортерская работа ограничивается под предлогом борьбы с пандемией, в результате чего распространяется непроверенная информация.

Маас добавил, что независимая работа с информацией - условие для функционирования демократии. "Журналистика - не преступление, не должно быть так, чтобы она была сопряжена с угрозой для жизни", - подчеркнул глава МИД.

Он почтил память представителей прессы, которые погибли или пострадали при выполнении профессиональных обязанностей.

Теги
ГерманияМаас, ХайкоПандемия COVID-19
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