Исследование: в Мексике около 60 млн человек заразились коронавирусом за пандемию

МЕХИКО, 3 мая. /ТАСС/. Порядка 60 млн жителей Мексики заразились коронавирусом с февраля 2020 года, следует из исследования, проведенного фондом социального страхования республики, сообщила в воскресенье на своем сайте газета Milenio . К настоящему времени в стране с населением в 127,5 млн человек было лабораторно подтверждено более 2,34 млн случаев заражения.

"Авторы работы, которая охватывает период с 10 февраля по 31 декабря 2020 года, приходят к выводу, что вирусом заразились порядка 45 млн мексиканцев, а эпидемия по мере своего развития точно затронула 50% населения, то есть 60 млн мексиканцев встретились с [вызываемым коронавирусом] заболеванием, - отметил Виктор Уго Борха Абурто, глава медицинского координационного совета в Институте здоровья и благополучия, который был учрежден при Минздраве в 2020 году. - Если мы знаем, что 60 млн человек уже переболели COVID-19 во время первой и второй волн [распространения инфекции], то мы можем считать, что, возможно, третьей волны не будет".

В исследовании указывается, что у 86,1% заразившихся и выздоровевших есть антитела, однако 13,9% могут заболеть повторно, поэтому требуется соблюдать необходимые меры предосторожности.

По данным Минздрава, к настоящему времени в Мексике умерли в общей сложности 217 233 заболевших COVID-19, 1,86 млн инфицированных выздоровели. Темпы распространения коронавируса продолжают падать, по сравнению с предыдущей неделей они сократились на 14%. Больницы в среднем по регионам загружены на 11%.

С конца прошлого года власти использовали свыше 18,3 млн доз вакцин от коронавируса для защиты медиков, учителей и представителей старшей возрастной группы.