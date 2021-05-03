В Эстонии смягчили ограничения из-за коронавируса

Согласно его предписанию, с 3 мая ученики младших и выпускных классов школ возвращаются к очному обучению. Предприятия общепита смогут обслуживать клиентов на открытых террасах до 21:00, при этом за одним столом могут находиться не более 10 человек.

Вновь откроются магазины, выставочные залы и музеи. При этом их заполняемость не должна превышать 25%, а посетители должны соблюдать правила социального дистанцирования. Те же ограничения будут действовать при организации богослужений и других публичных религиозных обрядов.

Спортом на открытом воздухе смогут заниматься вместе до 150 человек, если они разбиты на группы до 10 человек. Зрители на спортивные соревнования по-прежнему не допускаются. Ограничения в отношении предприятий развлекательной сферы, а также для спа-салонов, бассейнов, бань тоже продлены.

С 11 марта эстонское правительство в очередной раз ужесточило ограничения из-за распространения коронавируса, а затем продлило их с 1 апреля: все школьники перешли на удаленное обучение, работать могли только магазины товаров первой необходимости, предприятия общепита обслуживали исключительно навынос. Жителям рекомендовали соблюдать правила социального дистанцирования на улице.

Общее число инфицированных в стране достигло 122 685, с начала эпидемии умерли 1 168 человек. К настоящему моменту прививку от коронавируса в Эстонии сделали 338 090 человек, из них 124 413 завершили курс вакцинации.