В Приморье объявили экстренное предупреждение на 5 мая из-за сильных дождей

ТАСС, 3 мая. Экстренное предупреждение объявлено в Приморском крае на 5 мая из-за сильных дождей, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"По данным Приморского УГМС, ночью и днем 5 мая в Приморском крае под влиянием активных фронтальных разделов ожидается значительное ухудшение погодных условий. На большей территории пройдут сильные дожди с количеством осадков 15-40 мм за 12 часов и менее. Ночью и утром 5 мая в южной половине, днем 5 мая в восточной половине края местами ожидаются очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возможны резкие подъемы уровня воды на 0,5-1,2 м, на малых реках южных районов до 2,5 м с кратковременным подтоплением отдельных пойменных участков.

Жителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, владельцам маломерных судов не следует выходить на морскую акваторию.