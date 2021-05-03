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Пандемия COVID-19

Пашинян и его супруга сделали прививку от коронавируса

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении не уточнил, каким именно препаратом он привился

ЕРЕВАН, 3 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян в понедельник утром сделали прививку от коронавируса. Видео об этом глава правительства опубликовал на своей странице в Facebook, однако не уточнил, каким именно препаратом он привился.

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"Призываем наших граждан обратиться в поликлиники и пройти вакцинацию", - написал Пашинян.

В республике уже идет вакцинация российским препаратом "Спутник V". В первую очередь ее проходят медработники, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники социальных учреждений и проживающие в них.

Ситуация с распространением коронавируса в республике остается напряженной. Ежедневно врачи фиксируют несколько сотен новых случаев заражения. По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Армении за время пандемии достигло 216 863 (примерно 8% населения), от вызванных заболеванием осложнений умерли 4 139 человек.

С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. В середине марта Пашинян призвал сограждан строже соблюдать санитарные меры.

Теги
АрменияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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