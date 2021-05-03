В голосовании ЕР и Минстроя по благоустройству поучаствовали более 2,8 млн человек

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Более 2,8 млн человек приняли участие в организованном "Единой Россией" и Минстроем голосовании по вопросу реконструкции объектов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии.

"Более 2,8 млн жителей страны отдали свои голоса за объекты реконструкции в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в первую неделю голосования, которое "Единая Россия" проводит вместе с Минстроем на сайте za.gorodsreda.ru до 30 мая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что регионами-лидерами по числу участников стали Кузбасс (более 261,4 тыс. проголосовавших), Краснодарский край (более 219,5 тыс.) и Свердловская область (более 204,9 тыс.). Активно также голосуют жители Ставропольского края (более 166,3 тыс. голосов) и Челябинской области (более 165,1 тыс.).

Так, жители Кузбасса голосуют за реконструкцию аллеи шахтеров по улице Мира в Киселевске, бульвара Патриотов от улицы Радищева до улицы Двужильного в Кемерово, пешеходного тротуара по проспекту Запсибовцев в Новокузнецке.

Голосование проводится как онлайн, так и в общественных приемных "Единой России".

Программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется правительством с 2017 года, в ее основу лег партийный проект "Единой России" "Городская среда". Программа предусматривает благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха и проходит c учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года поправками "Единой России" финансирование программы было увеличено на 2 млрд рублей.