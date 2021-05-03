В России за сутки выявили 8 489 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 489, до 4 831 744. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах (по 0%), в Республиках Тыва и Алтай, а также в Магаданской области (по 0, 02%), в Мурманской и Сахалинской областях, Хабаровском крае (по 0,04%).

В частности, за сутки было выявлено 704 случая заражения в Санкт-Петербурге, 641 - в Московской области, 227 - в Ростовской области, 150 - в Воронежской области, 147 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 270 257 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 6 367. Всего уже выздоровели 4 450 289 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 755 пациентов в Санкт-Петербурге, 402 - в Московской области, 200 - в Ростовской области, 194 - в Псковской области, 179 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 336 против 342 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 111 198 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,3%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 34 летальных случая в Санкт-Петербурге, 15 - в Московской области, 14 - в Нижегородской области, 12 - в Краснодарском крае, по 10 - в Воронежской и Самарской областях, а также в Пермском и Алтайском краях.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 635, до 1 101 353. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 2 699 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 18 486, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 1 408 пациентов за сутки, за все время выздоровели 996 373. В настоящее время в столице продолжают лечение 86 494 человека.