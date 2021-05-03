В Чехии открыли для туристов комплекс Пражский град

ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Пражский град, являющийся резиденцией президентов Чехии и крупнейшим в республике музейно-дворцовым комплексом, открылся в понедельник для посещения туристами после полугодового перерыва, связанного с реализацией санитарно-эпидемиологических мер из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам руководитель администрации главы государства Вратислав Минарж.

"В понедельник [дворцовый] комплекс Пражского града, закрытый в октябре прошлого года на фоне эпидемии коронавируса, открылся для посещений туристами, - отметил он. - Это было сделано после принятия соответствующего решения правительства, согласно которому в Праге и некоторых других регионах [республики] начали работать [при максимальном соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности] музеи и художественные галереи".

С середины апреля чешские власти приступили к смягчению социальных ограничений в стране. В понедельник в республике открылись парикмахерские, косметические и массажные салоны. В стране возобновили оказание услуг населению предприятия санаторно-курортной индустрии, ориентированные на реабилитационное лечение перенесших COVID-19. Посетители во всех случаях обязаны иметь справки о негативных результатах тестов на коронавирус.

Кроме того, в Праге и еще пяти из 14 регионов страны, где складывается наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка, возобновили работу музеи и художественные галереи. За школьные парты вернулись ученики: они и педагоги должны периодически проходить тесты на коронавирус.

В Чехии c 1 марта 2020 года, когда Минздрав страны проинформировал о появлении коронавируса на национальной территории, общее число инфицированных составило 1 634 619. От заболевания, вызываемого вирусом, умерли 29 365 жителей республики, вылечились 1 562 295.