Патриарх Кирилл заявил, что пандемия не омрачает таинства причастия

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пандемия ничем не омрачает радости от таинства причастия, хотя и ограничивает масштабы празднования Пасхи, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в понедельник.

"Евхаристия (таинство причастия - прим. ТАСС) совершается даже тогда, когда вообще нет народа, когда один совершающий предстоит Богу. И поэтому даже нынешние стесненные обстоятельства никак не омрачают свершения святейшего таинства тела и крови Спасителя. Как и не омрачают, хотя и несколько сокращают, масштабы пасхального празднования", - сказал предстоятель Русской церкви.

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отмечают Пасху 2 мая. Богослужения в течение первой недели из 40 дней празднования, Светлой седмицы, проходят ежедневно.