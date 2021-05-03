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Патриарх Кирилл заявил, что пандемия не омрачает таинства причастия

Нынешние стесненные обстоятельства ограничивают масштабы празднования Пасхи, отметил при этом предстоятель РПЦ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пандемия ничем не омрачает радости от таинства причастия, хотя и ограничивает масштабы празднования Пасхи, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в понедельник.

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"Евхаристия (таинство причастия - прим. ТАСС) совершается даже тогда, когда вообще нет народа, когда один совершающий предстоит Богу. И поэтому даже нынешние стесненные обстоятельства никак не омрачают свершения святейшего таинства тела и крови Спасителя. Как и не омрачают, хотя и несколько сокращают, масштабы пасхального празднования", - сказал предстоятель Русской церкви.

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отмечают Пасху 2 мая. Богослужения в течение первой недели из 40 дней празднования, Светлой седмицы, проходят ежедневно.

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РоссияКирилл (патриарх)Православная ПасхаПандемия COVID-19
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