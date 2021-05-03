Актера Театра сатиры Олега Вавилова госпитализировали

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Медики забрали народного артиста России, актера Театра сатиры Олега Вавилова в Боткинскую больницу в Москве в воскресенье после спектакля. Об этом ТАСС сообщил в понедельник его коллега по сцене, народный артист России Юрий Васильев.

"Вчера мы играли спектакль "Хомо Эректус". В первом акте все шло нормально, во втором акте в его главной сцене у него начались проблемы с речью, выпадали буквы. Он пытался с этим бороться <...> Доиграли спектакль и вызвали скорую", - сказал он.

По словам Васильева, Вавилов находится в Боткинской больнице. "Утром я с ним разговаривал по телефону, он говорит нормально. Делали капельницу, проводили исследования", - добавил артист.

Он уточнил, что назначенный на 4 мая спектакль "Таланты и поклонники" с участием Вавилова был заменен другой постановкой, а в спектакле "Лес" 5 мая на его роль будут вводить другого актера.

Вавилов родился 8 января 1950 года. По окончании ГИТИСа (курс М. и В. Орловых), работал в Казанском БДТ имени В. И. Качалова, Московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, театре "У Никитских ворот", театре "Модерн". В труппе Театра сатиры с 2004 года, играл в спектаклях "Брависсимо!", "Орнифль, "Грустно, но смешно", "Вечерний выезд общества слепых", "Идеальное убийство", "Платонов", "Роковое влечение", "Невидимые миру слезы" и других.