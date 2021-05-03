Путин поручил разрешить путешествующим по России студентам проживать в общежитиях вузов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление путешествующим по России во время каникул студентам мест в вузовских общежитиях. Соответствующее поручение по итогам послания главы государства опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить <…> предоставление студентам, путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в студенческих кампусах и общежитиях образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования. Доклад - до 1 июня 2021 года", - говорится в поручении.

Путин в послании Федеральному собранию предложил сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и в этом году запустить связанные с ним пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях для студентов из других регионов, которые летом отправятся путешествовать по стране. В Минобрнауки РФ заявили, что министерство прорабатывает поручение президента.