В ОБСЕ рекомендовали избегать применения ярлыка "иностранный агент" к СМИ

ВЕНА, 3 мая. /ТАСС/. Государства - участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны воздержаться от стигматизации средств массовой информации путем применения ярлыка "иностранный агент" в отношении СМИ и их работников, прибывающих из другого государства. Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в коммюнике о праве прессы свободно выполнять журналистскую работу независимо от государственных границ. Документ распространен в понедельник, во Всемирный день свободы печати.

Представитель ОБСЕ подчеркивает, что ограничения свободы выражения мнения средств массовой информации на территории другого государства - участника ОБСЕ должны иметь важные основания, чтобы быть оправданными. Так, сам факт наличия финансовых связей между СМИ или их работниками с какой-либо структурой в другом государстве не может служить законным основанием для их стигматизации, в частности, путем маркирования их как иностранных агентов и возложения на них дополнительного административного бремени.

Рибейру в этой связи рекомендует государствам - участникам ОБСЕ "воздерживаться от стигматизации, в том числе путем применения ярлыка "иностранный агент" в отношении работников средств массовой информации и самих СМИ, прибывающих из другого государства-участника или имеющих [финансовые] связи с различными структурами в другом государстве-участнике".

Как особо указано в коммюнике представителя ОБСЕ, в целом ограничения в отношении СМИ всегда должны быть крайней мерой. "Когда подобное происходит, средства массовой информации всегда должны иметь доступ к средствам правовой защиты в рамках функционирующей и независимой судебной системы. Ограничение свободы средств массовой информации ради политической целесообразности часто приводит к цензуре. Если цензура однажды начнется, ее уже трудно будет остановить", - говорится в документе.

Рекомендации участникам ОБСЕ

В числе прочих рекомендаций представитель ОБСЕ указала государствам-участникам на необходимость "способствовать более широкому обсуждению и развитию открытой, разнообразной и динамичной среды СМИ, в том числе по вопросам, которые они считают "чужеземными" или "неверными", [необходимость] разрешать работникам средств массовой информации и информационным агентствам, прибывающим из другого государства-участника или имеющим [финансовые] связи с различными структурами в другом государстве-участнике, въезд для выполнения журналистской работы, включая СМИ, которые передают или распространяют сообщения, которые власти считают нежелательными".

"Воздерживаться от использования системы аккредитации как средства воспрепятствования осуществлению трудовой деятельности работниками средств массовой информации и самими СМИ, прибывающими из другого государства-участника или имеющими [финансовые] связи с различными структурами в другом государстве-участнике, - сказано в документе. - Выполнять свои многочисленные обязательства в отношении свободы осуществлять журналистскую деятельность за границей, в том числе с целью укрепления климата доверия и улучшения сотрудничества в регионе ОБСЕ".

Свобода СМИ за границей

"Свобода cредств массовой информации зависит от активной и конкурентной медиасреды, представляющей разнообразие голосов, что подразумевает под собой свободу осуществлять журналистскую деятельность за границей, что также считается критически важным для укрепления климата доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ, - говорится в заявлении представителя ОБСЕ. - К сожалению, средства массовой информации из зарубежных стран или связанные с различными структурами в другой стране часто сталкиваются с препятствиями при выполнении своей профессиональной деятельности. Это противоречит праву на свободу массовой информации и несовместимо с некоторыми историческими принципами и обязательствами ОБСЕ".

Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.