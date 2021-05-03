Суд арестовал на 10 суток москвича за публикацию запрещенной песни во "ВКонтакте"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы арестовал на 10 суток Михаила Подвисоцкого, который опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" песню "Бритоголовые москвички" ансамбля "Шмели", внесенную в перечень экстремистских материалов. Об этом сказано в постановлении суда об аресте Подвисоцкого, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Признать Подвисоцкого М. Г. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ ("Производство и распространение экстремистских материалов"), и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок десять суток", - отмечается в документе. Там также подчеркивается, что правонарушитель признал вину и раскаялся в содеянном.

"В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность Подвисоцкого, суд признает раскаяние в содеянном и наличие трех детей у виновного. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено", - говорится в постановлении суда. По ст. 20.29 правонарушителю грозил штраф до 3 тыс. рублей либо арест до 15 суток.

Северный районный суд горда Орла признал песню "Бритоголовые москвички" экстремистской в 2014 году. Эксперты установили, что текст композиции направлен на разжигание межнациональной розни, вражды и ненависти по отношению к определенной группе лиц по признаку происхождения. Представители группы отмечали, что "Бритоголовые москвички" задумывалась как пародийная песня и предназначалась для фильма, который потом так и не был завершен.